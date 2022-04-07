Çorum’da 5 kızılgeyik doğaya salındı

Çorum’da Osmancık ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla 5 kızıl geyik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Çorum’da hayvan popülasyonunu artırılması amacıyla 25 geyik tahsisi yapıldı. Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan bulunan geyik üretim çiftliğinden temin edilen 5 kızıl geyik Başpınar yaylasında doğaya bırakıldı. Başpınar Yaylası’na 25 kızıl geyik salınacağını belirten Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, ayrıca bölgede 5 yıl av yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bölgede daha önce kızıl geyik varlığı olmadığını öğrendiklerini kaydeden Vali Yardımcısı Kubalı, bölgenin habitatı ve doğal hayatın kızıl geyiklerin olması için oldukça elverişli olduğunu dile getirdi. Doğal hayatın çağdaş uygarlığın bir gereği olduğunu vurgulayan Kubalı, “Şehirlerimizde beton blok ve demirlerin içerisinde yaşıyoruz. İnsanın doğal yaşamalı korumalı. Aksi takdirde insanlarda yaşamını sürdüremez. Kentlerimizin korunası, ülkemizin gelişmesi için dünyayı birlikte paylaştığımız canlıları korumak için seferber olmalıyız. Canlıları korumak, doğal hayatı geliştirmek hepimizin görevi. Devletin de asli görevi budur. Ülkemizde doğal hayatı geliştireceğiz. Her canlının yaşamını sürdüğü bir coğrafya Anadolu. Burası doğal hayatın zenginliklerine ev sahipliği yapan bir vatandır. Vatanı vatan yapan canlıların korunması, doğal hayatın geliştirilmesi. Biz bu vatanın ormanlarını, doğal hayatını korumak zorundayız. Bizim çabamızda bu merkezde” dedi.

Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç, Osmancık Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Samsun Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler ve Kara Avcılar Derneği Başkanı Aydın Güler katıldı.

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