Okulda öğrencilere eski Ramazan geleneklerini yaşattılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okulda öğrencilere eski Ramazan geleneklerini yaşattılar

İHA

Okulda öğrencilere eski Ramazan geleneklerini yaşattılar

Çorum’un Kargı ilçesinde bir ilkokulda düzenlenen programda, öğrencilere eski dönemlerdeki Ramazan aylarının geleneklerini yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Çorum’un Kargı ilçesinde bulunan Atatürk İlk Okulu'nda öğrencilere eski dönemlerdeki Ramazan ayı kültürünü yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, okul bahçesinde öğrencilere ‘orta oyunu’ eşliğinde Ramazan şerbeti ikram edildi, maniler eşliğinde davul çalındı. Daha sonra Karagöz ile Hacivat gölge oyunu gösterisi sergilendi. Birçok öğrencinin ilk kez gördüğü Karagöz ile Hacivat gösterisi büyük ilgi gördü.

‘Öz kültürümüzü yaşatmaya çalıştık’
Etkinlik hakkında bilgi veren ve okul öğretmenlerinden Emre Bıyık, etkinlikle öğrencilere öz kültürün bir parçası olan hayali değil, yaşanmış gerçek kahramanların öğretilmeye çalışıldığını belirterek, Şu an da Ramazan ayını yaşıyoruz. Biz de okulumuz öğretmenleriyle birlikte böyle bir etkinlik düşündük. Zaman çok değişti. Artık her şey çok değişti. Her şey telefona bağlanır oldu. Her kez tüm bilgileri oradan öğreniyor. Bu nedenle bizde öz kültürümüzden uzaklaşmaya başladık. Daha önce bizim kültürümüzde Karagöz ile Hacivat, Nasrettin hoca, Keloğlan, Dede korkut, Meddah vardı ama çocuklarımız artık bunların isimlerini bile bilmiyorlar. Söylediğimiz zaman 'o ne' diye cevap veriyorlar. Öğrencilerimize öz kültümüzü, bizi yansıtan, bizim değerlerimizi bize geri veren Hacivat ile Karagöz olmak üzere böyle bir etkinlik hazırlayarak sunduk’’ dedi.

"Amacımız hem eğlendirip hem de bilgilendirerek farkındalık oluşturmak’’
Hacivat karakterini oynatan okul öğretmenlerinden Kadir Turgut ise öğrencilerin yabancı kahramanlar yerine kendi kültürümüzden çıkmış kahramanların örnek almaları için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirerek, "Günümüzde bu tarz kültürel etkinliklerin yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttuğunu gördük. Bizler de okulumuz öğrencilerinde bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Yabancı kahramanlar yerine kendi kültürümüzden çıkmış kahramanların örnek alınarak devam edilmesine vesile olur. Bizim burada amacımız hem eğlendirip hem de bilgilendirerek farkındalık oluşturmak’’ diye konuştu.
Etkinlikte Kargı İlçe Milli Eğitim Müdür V. Uğur Uluçay, Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Yıldız, Okul Müdürü Fatma Akpınar da öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da valilik konutu önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da valilik konutu önünde silahlı saldırı: 1 ...
TKDK desteği elektrik giderlerine çare oldu
YEREL HABERLER TKDK desteği elektrik giderlerine çare oldu
Çorum’un ilk kadın dergisi “İlvanlım” çıktı
YEREL HABERLER Çorum’un ilk kadın dergisi “İlvanlım” çıktı
Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
Sungurlu’da şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Sungurlu’da şehit polisler için mevlit okutuldu
Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydular
YEREL HABERLER Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün ...
İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi
YEREL HABERLER İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, ...
Hamit Egemen köyünde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hamit Egemen köyünde son yolculuğuna uğurlandı
Çorum’da 5 kızılgeyik doğaya salındı
YEREL HABERLER Çorum’da 5 kızılgeyik doğaya salındı
Çorum´da Kuyucak Köyü Camisi yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Çorum´da Kuyucak Köyü Camisi yangında kullanılamaz ...
Hayırsever vatandaşlar'dan KYK öğrencileri iftar yemeği
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaşlar'dan KYK öğrencileri iftar ...
İhtiyaç sahibi 667 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi 667 aileye gıda yardımı
Bayrak direği kazısında sarnıç çıktı
YEREL HABERLER Bayrak direği kazısında sarnıç çıktı
Öğrencileri için konferans salonunu sinemaya çevirdi
YEREL HABERLER Öğrencileri için konferans salonunu sinemaya çevirdi
Kargı’ya özgü Ramazan yemekleri sofralarda yerini aldı Asırlık iftar yemekleri Ramazan boyunca pişiyor
YEREL HABERLER Kargı’ya özgü Ramazan yemekleri sofralarda yerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.