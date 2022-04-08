Çorum’da çiftçilere ücretsiz sahlep ve badem fidanı dağıtıldı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: “2022 yılında 956 bin fidanı toprakla buluşturulacak”

Çorum’da çiftçilere ücretsiz badem ve sahlep fidanı dağıtıldı.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından temin edilen 22 bin fidan düzenlenen törenle çiftçilere verildi. Fidan dağıtım sırasında zaman zaman küçük izdihamlar yaşandı.

Orman İşmetme Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından temin edilen 22 bin fidanı sahlep ve badem fidanını vatandaşlara dağıtıldığını dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, “Çorum’un yüzde 38’i yeşil vatan dediğimiz ormanlarla kaplı. 2022 yılı içerisinde Orman işletme Müdürlüğümüz ilimizde 956 bin fidanı toprakla buluşturacak. Son 20 yıl içerisinde Orman İşletme Müdürlüğümüzün dikmiş olduğu fidan sayısı 70 milyon 500 bin adet. Bu yılki fidanlarla birlikte Çorum’da 71 milyon 500 bin fidan toprakla buluşmuş olacak. Çorum daha yeşil bir kent olacak.” dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra Çorum Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Pankobirlik, Karadenizbirlik, Veterinerler Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde 3 yıldır süneyle mücadele çalışması yürütüldüğünü hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi “Bu nedenle hem doğaya keklik bırakıyoruz, hem de sünelere doğal yaşam alanı oluşturabilmek için köylere fidan dağıtıyoruz. Bugün dağıttığımız fidanlar da inşallah süneyle mücadeleye katkı vermiş olacak” ifadelerini kullandı.

Fidan dağıtım törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Başkanı Mehmet Tahtasız ve vatandaşlar katıldı.

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