Emniyet teşkilatından Kaymakam Eligül’e ziyaret

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İskilip İlçe Emniyet Müdürü Erdal Karasu ve polisler Kaymakam Muharrem Eligül’ü makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Eligül’e çiçek takdim eden emniyet mensupları, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası’nı kutlayan kaymakam Eligül, İskilip’te vatandaşların huzur ve güvenliğinin emanet edildiği polis teşkilatının üstlendiği tüm görevleri büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getirdiğini söyledi.

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