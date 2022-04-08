Kaymakam Uyar polis teşkilatını kutladı

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan ve emniyet personellerini makamında kabul etti.

Polis Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette, Kargı İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan ve polis memurları, Kaymakam Uyar’a hafta boyunca yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdiler.

Kaymakam Abdulhamit Uyar, Kargı İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan nezdinde tüm polis teşkilatının kuruluşunun yıldönümünü kutlayarak "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımıza meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diliyorum" dedi.

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