Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıtlar gün yüzüne çıkarılıyor Hitit Üniversitesi, Çorum’un İskilip İlçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki Osmanlıca yazıların, günümüz Türkçesine aktarılması için çalışma başlattı İskilip Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlileri Dr. Cemal Ekin: “Osmanlıca yazılı mezar taşlarının yanına günümüz Türkçesine aktarılmış tabelalarını dikeceğiz. Bu tabelalar sayesinde torunları, atalarının mezarlarını hem bulabilecek hem de okuyabilecekler”

İHA

Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıtlar gün yüzüne çıkarılıyor Hitit Üniversitesi, Çorum’un İskilip İlçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki Osmanlıca yazıların, günümüz Türkçesine aktarılması için çalışma başlattı İskilip Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlileri Dr. Cemal Ekin: “Osmanlıca yazılı mezar taşlarının yanına günümüz Türkçesine aktarılmış tabelalarını dikeceğiz. Bu tabelalar sayesinde torunları, atalarının mezarlarını hem bulabilecek hem de okuyabilecekler”

Hitit Üniversitesi, Çorum’un İskilip ilçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıların günümüz Türkçesine aktarılması için çalışma başlattı. Her bir mezar taşının yanına günümüz Türkçesiyle yazılmış tabelalar dikilecek.
İskilip Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlileri Dr. Cemal Ekin ve Dr. Doğan Koşan tarafından Mimari Restorasyon Programı öğrencileriyle birlikte ilçedeki Hacı Karani Mezarlığı’nda başlatılan restorasyonla Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıtlar gün yüzüne çıkarılıyor.
Dr. Cemal Ekin, yaptığı açıklamada, İskilip’te Osmanlı dönemine ait çok sayıda mezar taşı bulunduğunu, ancak birçoğunun kime ait olduğunun bilinmediğini söyledi.
“Yeni nesil Osmanlı döneminde medfun dedelerinin mezarını bile bulamıyor” diyen Dr. Ekin, şöyle konuştu: “Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yazılı metinleri, kitabeleri yeni neslin anlayabilmesi için özel eğitim alması gerekiyor. Mezar taşındaki en basit bir yazının anlaşılamaması gibi problemlerimiz var. İlçedeki mezarlıklarda Geç Osmanlı dönemine ait, örneğin 100 yıl önce medfun olmuş kişilerin bile mezarları kaybolmuş ya da kaybolmak üzere. Hitit Üniversitesi olarak bu sorunu çözmek, Osmanlı dönemine ait mezarları gün yüzüne çıkarmak amacıyla restorasyon çalışması başlattık. Bu çalışmada amaç, yok olmakla karşı karşıya olan mezar taşlarının tespiti, restorasyon ve konservasyonu yapıldıktan sonra özgün yerlerine yerleştirmektir. Ardından eski Türkçeyle (Osmanlıca) yazılan yazıların transkripsiyonu (harf çevirisi) yaptıktan sonra mezar taşlarının yanlarına günümüz Türkçesine aktarılmış tabelalar dikeceğiz. Bu tabelalar sayesinde torunları, atalarının mezarlarını bulabilecek.”

50'nin üzerinde mezar taşı tespit edildi
Osmanlı dönemine ait 50’nin üzerinde mezar taşı tespit edildi.
Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine yönelik eğitim amaçlı atölye çalışması çerçevesinde, ilçedeki Hacı Karani Mezarlığında Osmanlı dönemine ait 50’nin üzerinde mezar taşı tespit ettiklerini anlatan Dr. Ekin, şöyle devam etti:
“Mezar taşlarının bakım ve onarımıyla birlikte aynı zamanda Osmanlıca yazıtların günümüz Türkçesine aktarımını yapıyoruz. Yeni akademik yılının başlarında Kasım ayında başladığımız bu çalışmalarla tespit edilen mezar taşlarından 10’unun bakım ve restorasyonunu, yazıtların transkripsiyonunu tamamladık. Bu yılın sonuna kadar geri kalan mezar taşlarıyla ilgili çalışmayı da yürütmeyi planlıyoruz.”

"Mezar taşlarından birinin Ayasofya Camisi dersiamlarından Mehmet Hilmi Efendi’ye ait olduğunu tespit ettik"
Yazıtları incelerken, önemli bir şahsiyetin mezarına da ulaştıklarını kaydeden Dr. Ekin, “Transkripsiyonunu yaptığımız mezar taşlarından birinin Ayasofya Camisi dersiamlarından Mehmet Hilmi Efendi’ye ait olduğunu tespit ettik. İskilipliler de İskilipli bir müderrisin, Geç Osmanlı döneminde Ayasofya Camisi’nin dersiamlarından Mehmet Hilmi Efendi’nin mezarının ilçede bulunduğunu bilmiyordu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Uyar polis teşkilatını kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Uyar polis teşkilatını kutladı
Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor
YEREL HABERLER Sungurlu şehir geçişine EDS sistemi kuruluyor
Hitit Üniversitesi 10 akademik buluş için patent başvurusu yaptı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk: “Şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak adına projelerimize devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi 10 akademik buluş için patent ...
Emniyet teşkilatından Kaymakam Eligül’e ziyaret
YEREL HABERLER Emniyet teşkilatından Kaymakam Eligül’e ziyaret
Çorum’da çiftçilere ücretsiz sahlep ve badem fidanı dağıtıldı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: “2022 yılında 956 bin fidanı toprakla buluşturulacak”
YEREL HABERLER Çorum’da çiftçilere ücretsiz sahlep ve badem fidanı ...
Okulda öğrencilere eski Ramazan geleneklerini yaşattılar
YEREL HABERLER Okulda öğrencilere eski Ramazan geleneklerini ...
Çorum'da valilik konutu önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da valilik konutu önünde silahlı saldırı: 1 ...
TKDK desteği elektrik giderlerine çare oldu
YEREL HABERLER TKDK desteği elektrik giderlerine çare oldu
Çorum’un ilk kadın dergisi “İlvanlım” çıktı
YEREL HABERLER Çorum’un ilk kadın dergisi “İlvanlım” çıktı
Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
Sungurlu’da şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Sungurlu’da şehit polisler için mevlit okutuldu
Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydular
YEREL HABERLER Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün ...
İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, Çorum'da toprağa verildi
YEREL HABERLER İstanbul'da ormanda ölü bulunan üniversiteli Hamit, ...
Hamit Egemen köyünde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hamit Egemen köyünde son yolculuğuna uğurlandı
Çorum’da 5 kızılgeyik doğaya salındı
YEREL HABERLER Çorum’da 5 kızılgeyik doğaya salındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.