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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta trafik çilesi, ambulans yol alamıyor

İHA

Her geçen gün otopark sıkıntısının daha fazla yaşandığı Çorum'un Osmancık ilçesinde, cadde kenarlarına sağlısollu park eden araçlar trafiğin tıkanmasına neden oluyor. Tıkanan trafikte ambulanslar yol alamıyor.

Osmancık’ta trafik çilesi, ambulans yol alamıyor

Her geçen gün otopark sıkıntısının daha fazla yaşandığı Çorum'un Osmancık ilçesinde, cadde kenarlarına sağlısollu park eden araçlar trafiğin tıkanmasına neden oluyor. Tıkanan trafikte ambulanslar yol alamıyor.
Osmancık’ta başta Org. Ahmet Çörekçi Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi başta olmak üzere cadde kenarlarına sağlısollu araçlar park ediliyor. Bu durum trafiğin tıkanmasına neden olurken içerisinde hasta olan ambulanslar da gitmekte güçlük çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Adnan Menderes Caddesi’nde içerisinde hasta olan ambulans tıkanan trafikte gidemedi. Gemici, Gürleyik, Çay Mahalleri ile Ağıroğlan ve Kumbaba köylerine bağlantı sağlayan çift yönlü trafik akışının olduğu Adnan Menderes Caddesinden geçmekte zorlanan ambulans bir süre tıkanan trafiğin açılmasını beklemek zorunda kaldı.
Vatandaşlar, yolun tek yön olmasını ve cadde kenarlarındaki araç parklarının önüne geçilmesini isterken ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçların caddeyi kolaylıkla kullanabilmesi için tedbir alınmasını istedi.

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