Osmancık’ta şehitler için mevlid-i şerif programı düzenledi

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177’inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle mevlidi şerif programı düzenledi.

Yeni camii'de düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen Polis Teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’anı kerim ve Mevlidi şerif okundu.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’ın da katıldığı Mevlidi Şerif, Yeni Cami İmamHatibi Turan Sekili, Yeni Cami MüezzinKayyımı Yusuf Yaman, Merkez Erkek Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Zeki Kılıç, Beyazıt Cami MüezzinKayyımı Ramazan Akıncı ve Yeşilçatma (Hıdırlık) Camii İmamHatibi Şaban Bodur tarafından okundu.

İlçe Polis ve Jandarma Teşkilatı mensuplarının ve diğer kurum amir ve personelinin de katılımıyla gerçekleşen program, tüm Şehitlere yapılan dualarla son buldu.

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