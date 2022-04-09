Tiyatro ve senaryo yazarı Türker Kurugül: "Tarihin Baltacı Mehmet Paşa’ya bir özür borcu var" "Avrupa bugünkü sınırlarını Baltacı Mehmet’e borçludur"

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir dönem TSK mensubu olarak görev yapan “Baltacı Mehmet ve Katerina” müzikalinin senaristi, yazar Türker Kurugül, tarihin Baltacı Mehmet Paşa’ya bir özür borcu olduğunu söyledi.

Osmanlı tarihine damga vurmuş Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın Yunanistan’ın Limni Adası’ndaki mezarının memleketi Osmancık’a getirilmesi için Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin başlattığı araştırmalarına ardından bir dönem Osmancık Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Türker Kurugül, “Baltacı Mehmet ve Katerina” adlı müzikali yazmıştı.

Türker Kurugül’ün kaleme aldığı Prut Zaferi’nin önemli isimlerinden Baltacı Mehmet Paşa’nın hayatının anlatıldığı müzikal daha sonra Devlet Tiyatroları sanatçısı Celal Bıyıklı tarafından yönetilen 120 kişilik dev kadro ile Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gösterime girmişti.



"Avrupa bugünkü sınırlarını Baltacı Mehmet’e borçludur"

Müzikalin senaristi Türker Kurugül, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda eserlerinden bir tanesinin Baltacı Mehmet ve Katerina hikayesi olduğunu hatırlayarak, “Müzikal olarak 120 kişilik bir ekip ile tiyatro sahnesinde yerini almıştır. Dönemin Osmanlı İmparatorluğunu ve Baltacı ile Katerina arasında yaşananları iftiradan arındırıp gerçekleri ile gün yüzüne çıkartan bu eser, tarihin Baltacı Mehmet’e bir özür borçlu olduğunu göstermiştir. Avrupa bugünkü sınırlarını Baltacı Mehmet’e borçludur ”dedi.



Osmancıklı Sadrazam üniversitenin ders programına alındı

İstanbul Üniversitesi Osmancıklı Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın hayatının konu edildiği kitabı 2019 yılında üniversiteli öğrencilerinin ders programına alınmıştı.

İstanbul Üniversitesi Osmancıklı Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın hayatının konu edildiği Türker Kurugül tarafından kaleme alınan “Baltacı Mehmet ve Katerina” adlı müzikal kitabını “Türk Tiyatrosu” adı altında Üniversite Kütüphanesi’nde okurlarına sunulurken öğrenciler içinde 2019 yılında ders programına alınmıştı.

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