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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kargı'da Polis Haftası kutlandı

İHA

Kargı'da Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü Çorum’un Kargı ilçesinde törenle kutlandı.
Çorum’un Kargı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünde bir dizi tören düzenlendi. Kutlama çerçevesinde Kargı Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Kargı İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan ve emniyet personeli tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi.

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