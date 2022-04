AK Parti’den “2002’den 2022’ye vefa” iftarı

AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında AK Parti Çorum milletvekilleri, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, partililer vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı tarafından “2002’den 2022’ye vefa” iftar programı düzenlendi. AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı iftar programı öncesi partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. AK Parti’nin milletin bağrından çıkmış ve bugüne kadar gücünü hep milletten almış bir parti olduğunu dile getiren AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’un AK Partiye her zaman sahip çıktığını söyledi.

2002 yılından bugüne kadar AK Parti’nin Çorum’da her seçimden zaferle çıktığını hatırlatan Ahlatcı, “Bugüne kadar ülkemizin önüne çıkarılan bütün zorlukları el birliğiyle omuz omuza vererek üstesinden geldik. AK Parti’nin kuruluşundan bugüne partimizin kalesi olan Çorum, bundan sonrada Ak Partinin kalesi olmaya devam edecek. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Devletimizin bekasına ve milletimizin birliğine kast edenlere fırsat vermesin” dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya da, dünya zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, “Önce korona virüs salgını dünyayı esir alırken, sorasına Rusya ve Ukrayna arasında savaş başladı. Pandemi ve iki ülke arasındaki savaş üretim ve tedarik zincirindeki gelişmeler ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkiledi. Ancak cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın feraseti, öncülüğü ve liderliğinde bugünlerinde üstesinden geleceğiz. Bugün burada soframıza eşlik eden teşkilatımızın farklı kademelerinde görev yapmış kıymetli dava arkadaşlarımız var. Burada bir arada olmamızın asıl nedeni şehrimize ve partimize, geçmişten günümüze kadar gelen vefa örneğini dün olduğu gibi bugünde bir kez daha göstermektir. Sizler ile beraber bu büyük ailemizin bir mensubu olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Bir ekmeği birlikte paylaşıyorsak, bir bardak suyu birlikte içebiliyorsak, birlikte ellerimizi Yaradan'a açıp dua ediyorsak, ne mutlu bizlere ne mutlu sizlere” diyerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; hiç bir zaman, hiç kimseye "nerede bu devlet" dedirtmeden her alanda, her daim aziz milletimizin yanında olduk. Biz bu milletin her ferdini gönülden sevdik, gönülden seviyoruz. Çünkü biz koskoca bir medeniyetin ve koskoca bir coğrafyanın tek umuduyuz. 20 yıldır tüm samimiyetimizle ve imkanlarımızla çalışıyoruz. Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin refahı ve huzuru adına gerçekleştirdiğimiz Yeni Ekonomi Modelimizi, Teşkilatlarımızın tüm kademeleri ile gecemizi gündüzümüze katarak durmadan, yorulmadan, sokak sokak dolaşıp, hane hane ziyaret ederek vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İftara Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçtan ve partililer katıldı.

