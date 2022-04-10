Kaymakam Görmüş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

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Sungurlu Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi'nde verilen iftar yemeğinde bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Görmüş, katılım sağlayan ailelere teşekkürlerini ileterek, tüm şehit ailelerinin ve gazilerin mübarek ramazanlarını tebrik ederek, sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

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