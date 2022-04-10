TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 - 1461 Trabzon: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. hafta mücadelesinde, Çorumspor FK, sahasında 1461 Trabzon’u 21 mağlup etti.



Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Yiğit Aslan xxx, Harun Terin xxx, Salih Burak Demirel xxx

Çorumspor FK: Hasan Hüseyin xxxx, Muhsin xx (Serkan dk. 43 xx), Sefa Akın xxx (Berkay dk. 63 xxx), Hakkı Can xxxx, Mertcan xxx, Murat xxxx, Recep xx (Batuhan dk. 73 xx), Halil İbrahim xxxx, Mahsun xx (Atakan dk. 63 xx), Mehmet xxx, Volkan Okumak xx (Burak dk. 63 xx)

1461 Trabzon: Özkan xxx, Hakan xxx, Onur xxx, Ahmet xxx (Atakan dk. 67 xx), Erkul xxx, Hakan xxx, Tunahan xxx (Kerem dk. 78 xx), İrfan xxx, Muammer Denizhan xx (Rahmi Anıl dk. 84 ?), Halil İbrahim xxx (Berkay dk. 84 ?), Yasin xxx

Goller: Berkay (dk. 86), Halil İbrahim (dk. 90+8) (Çorum FK), Yasin (dk. 56) (1461 Trabzon)

Sarı Kartlar: Mertcan (Çorum FK), Hakan, Ahmet (1461 Trabzon)

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