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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su havzasında kaçak yapılaşmaya geçit yok

İHA

Su havzasında kaçak yapılaşmaya geçit yok

Çorum Belediyesi, kentin en önemli su havzalarından Çomar Barajı'nda yıkım kararı verilen kaçak yapıların yıkımını başlattı.
Çomar Barajı havzasında inşa edilen 10 kaçak yapı için daha önce yıkım kararı alınmıştı. Kaçak yapı sahiplerine gönderilen tebligat ve yasal sürenin sona ermesinin ardından bölgeye giden belediye ekipleri vatandaşların talebi üzerine 10 günlük ek süre tanımış, yapı sahipleri yıkımı kendilerinin yapacağını belirtmişti.
Baraj havzasındaki kaçak yapıların yıkımı için kararlı bir tavır sergileyen Çorum Belediyesi, 10 günlük ek sürenin ardından yıkım çalışmalarına başladı. Ekipler, yıkım öncesinde mülkleri tek tek kontrol ederek, değerli malzemelerin zarar verilmeden sökülmesi için vatandaşlara yardımcı oldu.
Çomar Barajı’nın şehre su sağlayan önemli havzalardan birisi olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yaptığı açıklama da; “Son yıllarda şehrimizin yaşadığı kuraklık nedeniyle buradaki suyun da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Biz geçtiğimiz sene en son noktasına kadar buradan şehrimize içme suyu teminini sağladık. Son yağışlarla birlikte Çomar Barajı’nda ciddi bir su rezervi oluşmaya başladı. Burası şehrimizin su yönetimi açısından gözden çıkarabileceğimiz bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapılaşmaya müsaade etmemiz asla söz konusu olamaz. Yasal mevzuat ve hukuk çerçevesinde bu bölgede ve şehrin diğer bölgelerinde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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