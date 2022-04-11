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Başkan Aşgın, Ülkücü gençlerle bir araya geldi: “Cumhur ittifakı tarih yazıyor”

İHA

Başkan Aşgın, Ülkücü gençlerle bir araya geldi: “Cumhur ittifakı tarih yazıyor”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’nde düzenlenen programda ülkücü gençlerle bir araya geldi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik, vakıf yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda gencin katıldığı programda konuşan Başkan Aşgın, heyecanı bol, vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisiyle gönlü dopdolu olan gençlerle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’ne gelen gençlere teşekkür eden Başkan Aşgın, "Şahitlik edeceğimiz anlardan geçiyoruz. Yeryüzünde birçok noktada zulüm var, sıkıntı var. Türk beklenendir diye yönler hep buraya dönmüş. Libya’da orda zulüm var sıkıntı var bütün oklar Türkiye’yi gösteriyor. Azerbaycan türkü kardeşlerimiz sıkıntıdalar, işgal altındalar yönleri hep bu yönde. Buraya bakıyorlar buradaki birlikteliğe bakıyorlar Cumhur İttifakına bakıyorlar. Ondan sonra da bu birliktelik varsa, bu beraberlik varsa bu kardeşlik varsa tıpkı tarihte olduğu gibi zulme zalime fırsat vermemişse şu andaki birlik ve beraberlik de emin olun dosta güven düşmana korku veriyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz 2016’da Türk milletimizin şanlı mücadelesinin yeryüzündeki mazlumlara umut olduğunu, zalimlerin korkulu rüyası olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, "Tarih boyunca nerede bir zulüm varsa onun karşısında dimdik duran tek bir ülke, tek bir millet var. O da aziz Türk milletidir. Bu birliktelik, Cumhur İttifakı gerçekten tarih yazıyor. İnanıyoruz ki uzun yıllar sürecek bu ittifak. Necmettin Erbakan’ların, Alparslan Türkeş’lerin açtığı yolda Recep Tayyip Erdoğan’lar Devlet Bahçeli’ler el ele gönül gönüle milletin önüne düştüler. Arkalarında onlara inanan bir millet var. Bu adımların sonu inşallah zafer olacak" şeklinde konuştu.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik de yaptığı konuşmada, ülkücü gençleri yalnız bırakmadığı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Tosik, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak her zaman olduğu gibi günümüzde de imanlı, ihlaslı, vatanını, milletini seven dinine, devletine faydalı çağ yakalayan gençlik yetiştirmenin derdindeyiz. Ne Amerika ne Rusya ne Çin her şey Türklük için” ifadelerini kullandı.

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