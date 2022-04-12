Belediye aşevi ramazanda 500 kişiye yemek ulaştırıyor

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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatı ile hayat geçirilen aşevi, ilçe halkına sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Belediye aşevinden, normalde günlük 250 kişiye, ramazan ayında ise 500 kişiye sıcak yemek imkanı sunuluyor. Aşevine gelemeyen ulu çınarlarımız için hazırlanan yemekler evlerine götürülüyor.

İskilip Belediye Başkan Ali Sülük "Üretken Belediyecilik gereği halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediye aşevimizde hazırlanan yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere, Ulu çınarlara ve ilçemize eğitim görmek için gelmiş öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Onların gülen yüzü, sıcak yemeği olmak için durmadan çalışıyoruz” dedi.

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