Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Evdeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangında dumandan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde akşam saatlerinde 6 katlı binanın 1. katında Zeynep Tanrıkulu'na ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan eşyalar yanarak kullanılmaz hale gelirken, dumandan zehirlenen Nebahat B. isimli kadın ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan yanan evde incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili incelenme başlatıldı.

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