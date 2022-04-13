Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

Cami inşaatında iskele çöktü! Çok sayıda yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum'da bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Enes G.(26)'in kullandığı 42 KG 737 plakalı otomobil, Toptancılar Sitesi kavşağında trafik ışıklarında duran sürücüsü öğrenilemeyen 34 KM 6404 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile kamyonun altına giren otomobilde bulunan sürücü İsmail Enes G., Ahmet S.(26) ve Ali G.(29), sıkışarak ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Kaza Kırım ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan üç kişinin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.