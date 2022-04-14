Çorum’da motosiklet sürücüleri denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’da trafik polisleri motosiklet sürücüleri üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Motosiklet kullanımının artması ile meydana gelen kazaları azaltmak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, gün boyu motosiklet sürücülerine yönelik uygulama ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Motosiklet sürücülerini durduran polis ekipleri, kask, ehliyet, ruhsat ve muayene sorgulamalarını gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucu kask kullanmamak ve eksik evrak bulundurmaktan dolayı 7 motosiklet sürücüsüne idari para cezası tutanağı düzenlenirken, 3 motosiklet ise abartı egzoz kullanımından dolayı trafikten men edilerek bin 873 TL ceza yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.