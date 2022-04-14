Direksiyonda rahatsızlandı; otomobili evin bahçesine daldı

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Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan Dursun Tatar´ın (82) otomobili, duvarı yıkıp evin bahçesine daldı. Kazada Tatar hafif yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Sokak´ta 19 HS 139 plakalı otomobiliyle seyreden Dursun Tatar, aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Briket duvarı yıkan otomobil, bahçeye girerek durdu. Kazada Tatar hafif yaralandı. Dursun Tatar, çağırılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına Tatar´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-04-14 17:14:26



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