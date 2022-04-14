Başkan Şahiner: "Kurulan EDS sisteminin ilçeye hiçbir faydası olmayacak"

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçe geçişine kurulan ve birkaç gün içerisinde devreye girecek olan EDS sisteminin, Sungurlu’ya hiçbir faydasının olmadığını ifade etti.

Bakan Yardımcısının, SungurluÇorum karayoluna çift yönlü araçların hız tespitini yapmak için kurulan EDS’nin ardından, vatandaşlardan gelen talepler üzerine sistemin ilçe geçişini kapsayacak şekilde genişletileceği yönünde söz verdiğini hatırlatan Başkan Şahiner, "Hani sözünüz nerede" diye sordu.



Sungurlu halkı cezalandırılıyor

"Delice, Balışeyh, Çerikli belediyelerine gelir var da, Sungurlu’ya neden yok?" diye soran Başkan Şahiner, "Sungurlu'ya, Delice ve Balışeyh'te olduğu gibi foto kapan yani Anlık Hız Tespiti yerine, Ortalama Hız Tespit Sistemi kurdular. Bu sistemin Sungurlu ve halkına hiçbir faydası yok. Sırf belediye bu sistemden gelir elde etmesin diye alelacele kurdukları ortalama hız tespit sistemiyle, aslında Sungurlu halkını cezalandırıyorlar" diye konuştu.



Sırf yapmış olmak için kurulan bir sistem

Başkan Şahiner, asıl kurulması gereken EDS sistemi ile belediyeye gelecek olan gelirin Sungurlu halkı için artı hizmetler demek olduğunun altını çizerek, “Sadece halkın gözünü boyamak için, sırf yapmış olmak adına kurulan bir sistem. Tamamen oldu bittiye getirilen bu sistem, 6 kilometre mesafe arası ortalama hız tespiti yapacak. Yani belirlenen hız limitleri dışını çıkan bir araç, PTS'lerden birine girmediğinde ceza yazılmayacak ve kazalarında önüne geçilmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Artık, masasında sadece Sungurlu’yu geriletme projesi olduğunu düşünür olduk" diyen Başkan Şahiner, “Diğer belediyelere yapılanlar, bize gelince görmezden, duymazdan geliniyor. Sanırım Belediyeye, dolayısıyla halka gelir sağlanmasın diye, her konuda olduğu gibi EDS'de de belediyeyi kasıtlı devre dışı bırakıldı” şeklinde konuştu.

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