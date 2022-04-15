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Kavuncu, köy muhtarlarını mecliste ağırladı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: "Büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz"

İHA

Kavuncu, köy muhtarlarını mecliste ağırladı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: "Büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Muhtarlar ve il genel meclis üyelerinden oluşan heyeti TBMM'de ağırlayan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, muhtarlar ve il genel meclis üyelerinden oluşan heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ağırladı. Ziyaret sırasında konuşan Kavuncu, muhtarların devletin mahalle ve köylerdeki gözü ve kulağı olduğunu belirterek, "Demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımız, mahallelerimizin, köylerimizin her türlü ihtiyacının ilk tespit makamıdır. Bu yüzdendir ki uçbeylerimiz, hizmetlerin ilk hareket noktasıdır. Bölgesindeki her köyü karış karış gezen ve bilen İl Genel Meclis Üyelerimiz de bütün köylerimizin talep ve beklentilerini İl Genel Meclis çalışmalarında dile getirip takibini yaparak; bu taleplerin yatırım ve hizmete dönüşmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bu anlamda hem İl Genel Meclis Üyelerimiz hem de muhtarlarımız, muhtarlık bölgelerinin gelişmesi, kalkınması hususunda çözüm ortaklığı yaptığımız en yakın mesai arkadaşlarımızdır. Ülkemizin huzuru, gelişmesi, kalkınması, insanlar arasındaki dayanışmanın, iş birliğinin güçlenmesi için çalışan mesai arkadaşlarımızın yaptığı görev manevi açıdan da son derece önemlidir. Bu anlamda vatandaşlarımızın teveccühüne, itimadına mazhar olarak seçilen, görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde yürüten il genel meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız, bizim başımızın tacıdır. Aziz milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârı İl Genel Meclis üyelerimizin ve muhtarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.
"Cumhurbaşkanımız liderliğinde, daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz, inşa edecek çok eserimiz var" ifadelerine yer veren Kavuncu, "Aynı ulvi gayeye hizmet için kenetlenerek, aynı hedefe yürüyen tüm paydaşlarımızla yeni, yeniden büyük güçlü Türkiye için, huzur içerisinde gelişen, kalkınan, bölgesinin lideri güçlü bir Çorum, güçlü bir Türkiye için, hep birlikte omuz omuza var gücümüzle çalışacak, bu yol haritası istikametinde ülkemizi önce 2023’e, sonra da 2053’e taşıyacağız. Bizim milletimizle birlikte Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz, inşa edecek çok eserimiz vardır. Yüce Allah’ın inayeti, aziz milletimizin feraseti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ile 2023 hedefimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza ulaşacağız inşallah. Hep birlikte milletimizin huzurunu daim eyleyerek, büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. İnsanlarımızın dertlerine çare olan, vatandaşımızın müşkülünü çözen, yurdumuzun en ücra köşelerinde devletimizin müşfik eli olan, 'halka hizmet hakka hizmet' düsturu ile fedakarca görev yapan Kıymetli İl Genel Meclis Üyelerimize ve uç beylerimiz' değerli muhtarlarımıza ziyaretleri ve başarılı çalışmaları için tebrik ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Muhtarlar TBMM'de yapılan istişare ve değerlendirme toplantısının ardında Genel Kurul çalışmalarını izleyerek, milletvekillerinin yasama çalışmalarını takip etme fırsatı buldu. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'de bombalanan alanları gezen muhtarlar, son olarak meclisteki iftar programına katıldı.

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