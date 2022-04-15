Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 64 gram metamfetamin maddesi ile 6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen adli evraklar ile mahkemeye sevk edildi.
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