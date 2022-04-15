İş yeri soyan zanlılar polisten kaçamadı

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Çorum'da bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlılar çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.

Çepni Mahallesi Taşhan 1. Sokak No: 13 adresinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda hırsızlık olayının 4 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Kimlikleri belirlenen zanlılardan 2'si ile hırsızlık malını satın alan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bir tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahısların adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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