İş yeri soyan zanlılar polisten kaçamadı

Çorum'da bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlılar çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.
Çepni Mahallesi Taşhan 1. Sokak No: 13 adresinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda hırsızlık olayının 4 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Kimlikleri belirlenen zanlılardan 2'si ile hırsızlık malını satın alan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bir tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahısların adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.