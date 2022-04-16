Kargı'da TOKİ Konutlarını etkileyen dere ıslah ediliyor

Çorum'un Kargı ilçesinde, TOKİ Konutları yanında bulunan Karaçay Deresi’nde ıslah çalışması başlatıldı.
Yağışların arttığı zamanlarda taşan dere, özellikle TOKİ Konutlarına yakın olması nedeniyle risk oluşturuyordu. TOKİ yönetiminin talebiyle Çukuraluç köyü ile TOKİ Konutları arasında kalan Karaçay Deresi’nde çalışma başlatıldı.
Yapılacak çalışmalar sonucunda dere yatağı genişletilerek, taşmasının önüne geçileceği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.