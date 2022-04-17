Çorum Belediyesi, sosyal destek kartlarına 2 milyon 238 bin lira aktardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi, sosyal destek kartlarına 2 milyon 238 bin lira aktardı

İHA

Çorum Belediyesi, sosyal destek kartlarına 2 milyon 238 bin lira aktardı

Çorum Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal destek kartı sahiplerinin alışverişlerini rahatça yapabilmeleri amacıyla 2 Milyon 238 Bin TL’yi kart sahiplerinin hesabına yatırdı.
Kentte 7 bin 413 ihtiyaç sahibinin sosyal destek kartından istifade ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2021 yılında hayata geçirdikleri bu örnek uygulama ile ihtiyaç sahipleri vatandaşların 81 yerel marketten alışveriş yapma imkanı bulduklarını söyledi.
Ramazan ayı boyunca alışveriş yapabilmeleri amacıyla 7 bin 413 kişinin hesabına 300’er TL yatırdıkları kaydeden Başkan Aşgın, “Gönül belediyeciliği çalışmalarımız çerçevesinde sosyal yardım çalışmalarımızı yılın her günü büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Tek tek gönüllere dokunuyoruz. Sosyal destek kartı uygulamasına başladığımız 2021 yılından beri 8 milyon 316 bin 375 TL ödeme gerçekleştirdik.” dedi.
Yerel esnafa büyük destek
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek kartı uygulamasıyla yerel esnafa da önemli katkılar sağladıklarını vurguladı. Kartların anlaşmalı marketlerde geçerli olduğunu, anlaşmalı esnafın da Çorum’un yerel esnafı olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Yerel esnafımız kazansız diye sosyal destek kartlarını sadece yerel esnafımıza tanımladık. Şehrimizde bulunan toplam 81 yerel marketten sosyal destek kartı kullanan vatandaşlarımız alışverişlerini yapabiliyor.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14 aylıkken yakalandığı kanseri yendi Vali Mustafa Çiftçi, sağlığına kavuşan Buğlem’i ziyaret etti
YEREL HABERLER 14 aylıkken yakalandığı kanseri yendi Vali Mustafa ...
Çorum´da davulcu Hatice mani söyleyip bahşiş topladı
YEREL HABERLER Çorum´da davulcu Hatice mani söyleyip bahşiş topladı
Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi
Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu
YEREL HABERLER Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün ...
Kargı'da TOKİ Konutlarını etkileyen dere ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Kargı'da TOKİ Konutlarını etkileyen dere ıslah ...
Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı Kadınlar bu kursta geleneksel halı dokumacılığını yaşatıyor
YEREL HABERLER Binlerce yıllık el sanatına sahip çıkıldı Kadınlar bu ...
İş yeri soyan zanlılar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER İş yeri soyan zanlılar polisten kaçamadı
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Bakanlık 5 milyon ödenek aktardı Nazmi Avluca semt sahasının zeminin yenilenecek
YEREL HABERLER Bakanlık 5 milyon ödenek aktardı Nazmi Avluca semt ...
Milli Eğitim Bakanlığı Osmancık RAM'a onay verdi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığı Osmancık RAM'a onay verdi
Bal üreticilerine 15 ton şeker dağıtıldı
YEREL HABERLER Bal üreticilerine 15 ton şeker dağıtıldı
Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı
Çorum’da 353 kilo sahte bal ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum’da 353 kilo sahte bal ele geçirildi
Kavuncu, köy muhtarlarını mecliste ağırladı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: "Büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz"
YEREL HABERLER Kavuncu, köy muhtarlarını mecliste ağırladı AK Parti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.