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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aşgın: "Hiç kimse vatandaşımızı mağdur edemez"

İHA

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ulaş A.Ş.'nin kontak kapatacağı yönündeki haberlere tepki göstererek, "Hiç kimse vatandaşımızı mağdur edemez. Firmanın kamuoyunu sürekli meşgul eden bu tavırlarına bundan sonra asla müsaade etmeyeceğiz. 18 Nisan 2022 Pazartesi itibariyle hatta çıkmayan hiçbir otobüs bir daha seferine çıkamayacaktır." dedi.

Başkan Aşgın: "Hiç kimse vatandaşımızı mağdur edemez"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ulaş A.Ş.’nin kontak kapatacağı yönündeki haberlere tepki göstererek, "Hiç kimse vatandaşımızı mağdur edemez. Firmanın kamuoyunu sürekli meşgul eden bu tavırlarına bundan sonra asla müsaade etmeyeceğiz. 18 Nisan 2022 Pazartesi itibariyle hatta çıkmayan hiçbir otobüs bir daha seferine çıkamayacaktır." dedi.

Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerimizin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için Çorum Belediyesi olarak çalışmalarını özenle yerine getirdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, "2019 yılında yapılan ihale ile toplu ulaşım hizmeti işini üstlenen özel toplu ulaşım firmasına pandemi sürecinde ulaşım hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için yaklaşık 1 milyon TL yardım yaptık. Son aylarda artan maliyetler gerekçe gösterilerek ilgili firma Belediyemizden yardım talep etmiş, bizler de yakıt desteği vermeye başladık. Tüm ücretsiz binişlerin maliyeti tam bilet fiyatı üzerinden Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla ücretsiz binen hiçbir yolcu yoktur. Bu desteğin Belediyemize aylık maliyeti 1 milyon 200 bin TL civarındadır. 2022 yılı içerisinde sadece ücretsiz binen yolcular için yapılan mali destek 4 milyon TL’yi bulmaktadır. Yolcu sayıları az olan otobüs hatlarını otobüsleriyle beraber devraldık, ilgili firmanın mali yükünü önemli ölçüde azalttık. Bu süreçte de 9 milyon TL ödeme yaparak firmanın ekonomik sıkıntılarının çözümü için destek olduk" şeklinde konuştu.

"Hatta çıkmayan otobüs bir daha sefere çıkamaz"
"Çorum Ulaş A.Ş.’nin sürekli olarak kontak kapama, iş bırakma gibi tartışmalarını yersiz ve Belediyemize yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyoruz" diyen Halil İbrahim Aşgın "Bunu her şeyden önce hemşehrilerimize yönelik saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Firmanın kamuoyunu sürekli meşgul eden bu tavırlarına bundan sonra asla müsaade etmeyeceğiz. 18 Nisan 2022 Pazartesi itibariyle hatta çıkmayan hiçbir otobüs bir daha seferine çıkamayacaktır. Çorum Ulaş A.Ş. içerisinde çok sayıda halk otobüsü sahibi hatlarda çalışmaya devam edeceklerini, bazı basın yayın organlarına yansıdığı şekliyle şirket yönetiminin kararının kendilerini bağlamadığını beyan etmişlerdir. Hatlara çıkan ve hemşehrilerimizi mağdur etmeyen otobüs sahiplerini bizler de mağdur etmeyeceğiz" dedi.

’Toplu taşımada kendi çözümümüzü üreteceğiz’
Çorum Belediyesi olarak vatandaşların toplu ulaşımla ilgili en ufak bir mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Başkan Aşgın "Çorum Ulaş A.Ş.’nin hatlara çıkmaması halinde Belediyemiz bünyesindeki tüm otobüs ve minibüsler yarın sabahtan itibaren toplu ulaşım hatlarında hizmet verecektir. Ayrıca, en kısa sürede kalıcı çözümü üreterek toplu ulaşımdaki kullanım oranlarını ve kaliteyi artıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte hemşehrilerimizin gerekli anlayışı ve desteği göstereceklerinden şüphemiz yoktur. Bugünden itibaren toplu ulaşım konusunda kendi çözümümüzü üreteceğimizi, Çorum Ulaş A.Ş.’yi kesinlikle muhatap almayacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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