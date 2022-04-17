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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Ceylan: "Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz"

İHA

Milletvekili Ceylan: "Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz"

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İskilip ilçesi sahur sohbetinde teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sahur öncesi İskilip AK Parti İlçe Teşkilat üyeleri ile sohbet eden Milletvekili Ceylan’a İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve İskilip İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Özçelik, İskilip Gücüspor Başkanı Nihat Armutçu eşlik etti. İskilip İlçe Teşkilatı ve vatandaşların taleplerini dinleyen milletvekili Ceylan, sahur programı ile bir arada olma ve sohbet etme mutluluğunu yakaladıklarını ifade etti. Sohbette ülke gündemini değerlendiren Ceylan, gıda sektöründe yapılan fahiş fiyat artışlarının hükümete karşı yapılmış bir hamle olduğunu söyledi. Fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu dile getiren Ceylan, enerjiden gıdaya madenden teknoloji ürünlerine kadar çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin siyasi olarak yakın tarihlerin en itibarlı konumuna ulaştığına vurgulayan Ceylan, ekonomide üretim tarafında işlerin gayet iyi gittiğini belirterek, bununla birlikte enflasyonu da yeneceklerini ifade etti. Yılın her gününü vatandaşlarla iç içe geçirdiklerini belirten Ceylan, muhalefetin seçimden seçime vatandaşlara giderek oy istediklerini daha sonrada arkalarına bakmadan dönüp gittiklerini söyledi. Siyaseti millet için yaptıklarını dile getiren Ceylan, her zaman milletle beraber yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Siyaset kapısının bir hacet kapısı olduğunu söyleyen milletvekili Ceylan, derdi, sıkıntısı, talebi ve teklifi olan herkesin ilk çalacağı kapının AK Parti teşkilatları olacağını açıkladı. Sohbetinde Ramazan ayının maneviyatından ve bereketinden de bahseden Ceylan, “Oruç bir cennet tebessümüdür, cennete davetiye çıkarıp, cennetin kapılarını ararken tutulan her oruçla cehennemden giderek daha da uzaklaşılır. Bu yüzden cehennemin ateş yağmurlarına kalkan arayanlar mutlaka oruçla bir sevgili gibi sımsıkı kucaklaşıp onu sonsuz bir yar gibi hiçbir zaman terk etmemelidirler” şeklinde konuştu.

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