Kargı'da bağımlılıkla mücadele projeleri masaya yatırıldı

Çorum’un Kargı ilçesinde ''Ben Olsaydım'' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı. Çalıştayın sonunda ‘Bağımlılıkla Mücadelede Ben Olsaydım Sonuç Raporu’ hazırlanıp, valiliğe sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

Kargı Kaymakamlığı koordinasyonunda uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik ilçe genel durum ve değerlendirmelerine yönelik “Ben Olsaydım” teması altında bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştay’ı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda alkol, tütün, davranışsal bağımlılıkla mücadelede ile uyuşturucu bağımlılıkla mücadelede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüşler alındı.

Kargı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanan çalıştaya Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şirin Çelik ve okul müdürleri katıldı.

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