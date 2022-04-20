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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıta ekipleri fırınları denetledi

İHA

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, yıl boyunca gıda denetimlerini aralıksız sürdürerek vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için çalışan İskilip Belediyesi, ramazan ayında denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, yıl boyunca gıda denetimlerini aralıksız sürdürerek vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için çalışan İskilip Belediyesi, ramazan ayında denetimleri sıklaştırdı.
Belediye zabıta ekipleri, ekmek ve pide üretimi yapan fırınlara yönelik; başta temizlik ve hijyen kurallarına uygunluk olmak üzere gramaj kontrolü yaparak denetledi.
İskilip Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetledikleri işyerlerinde üretim, hijyen ve sağlık yönünden uyulması gereken kurallar hakkında da işyeri yetkililerine bilgi verdi. Belediye zabıta ekipleri tarafından denetlenen birçok fırının hijyen ve üretim kurallarına uyduğu tespit edildi.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük “Yıl içerisinde periyodik olarak devam eden denetimlerimizi, ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdık. Ramazan ayı boyunca fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri, şarküteri ve marketlere yönelik kontrollerimiz devam edecek ”dedi.

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