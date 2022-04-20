İrem, diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken fenalaşıp öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4´üncü sınıf öğrencisi İrem Arin, dün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi´ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla Gazi Caddesi´nde yürüyen Arin, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Arin, bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Arin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İrem´in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-04-20 14:10:19
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