Sungurlu'da hasta okulu programı start aldı

Sungurlu Devlet Hastanesi, Hasta okulu programları ile kronik hastalığı olan hasta ve hasta yakınlarına bir sağlık hizmeti daha sunuldu.

Hastaneden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada ”Bu okulun amacı hasta ve hasta yakınlarına yönelik düzenli ve sürekli eğitim programları düzenleyerek, yaşamında zorluklar ile karşılaşan kronik hastalara gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak ve hastalıkları ile birlikte daha kolay yaşamalarını sağlamaktır. Hastanemizde hasta okulu programları düzenlenmektedir. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen programlara katılım ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.

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