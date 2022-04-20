İrem, diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken fenalaşıp öldü(2)

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İREM´İN SON ANLARI KAMERADA

Çorum´da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Arin´in caddede yürüdüğü son anları mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde İrem ve arkadaşının sohbet ederek hastaneye geldiği, işlemleri sonrası da yine Bahabey Caddesi´nden yürüyerek ilerledikleri görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-04-20 17:36:12



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