Fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da halk otobüsü şoförü Dilaver Atak, epilepsi nöbeti geçiren yolcusu Seyfi K.´yi (52), güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi.

Lozan hattında çalışan Dilaver Atak yönetimindeki özel halk otobüsünde bugün öğle saatlerinde seyahat eden Seyfi K., aniden fenalaşıp yere yığıldı. Diğer yolcular Seyfi K.´ye müdahale ederek durumu şoför Atak´a bildirdi. Bunun üzerine Dilaver Atak, güzergâhından çıkıp, hiçbir durakta durmadan Seyfi K.´yi Özel Elitpark Hastanesi´ne götürdü. Epilepsi nöbeti geçirdiği belirlenip tedaviye alınan Seyfi K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada otobüste yaşananlar araç içi kamerasına, yolcuların Seyfi K.´yi sedyeye taşımaya çalışmaları da hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-04-21 17:09:46



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