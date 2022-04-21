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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Alp bebek için seferber oldu

İHA

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Alp bebek için seferber oldu

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, SMA hastası Alp bebek için seferber oldu.
Kadın Kültür Merkezlerinde kurslara katılan kursiyerler mantı, baklava, börek, yaprak sarması ve kurabiye yaparak yardım kampanyasına destek verdi.
Melikgazi Kadın Kültür Merkezi kursiyerlerinin mantı bükerek başlattıkları seferberliğe diğer kadın kültür merkezleri de katılıyor. Buhara Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri Alp bebek için baklava açtı. Hayırda yarışan kadınlar gün boyunca hamur açıp tepsi tepsi Çorum baklavası yaptı.
Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher de tüm kadın kültür merkezlerinin farklı ürünlerle kampanyaya destek vereceklerini bildirdi. Cevher, “Buhara Kültür Merkezi’nde yaklaşık 50 kursiyerin katılımı ile baklava yapıyoruz. Bu baklavalar kampanya dahilin de satılacak. Cuma günü Gülabibey Mahallesi’ndeki Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezimizde börek; önümüzdeki Salı günü de Mimar Sinan Kültür Merkezimizde yaprak sarması ve kurabiye yaparak kampanyaya destek vereceğiz.” dedi.
Buhara Kadın Kültür Merkezi Sorumlusu Fatma Sarıbay da Alp bebek için destek çağrısı yaparak, bayram öncesi baklava ve böreklerin kadın kültür merkezinden alınabileceğini bildirdi.
Sarıbay, “Kadın Kültür Merkezlerimizdeki tüm kursiyerler, Alp bebeğimize sahip çıktı. Burada gönüllü olarak Alp bebek için baklava yapıyorlar. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız da Kadın Kültür Merkezlerimizden baklava ve böreklerini satın alabilirler” fidalerini kullandı.

Başkan Aşgın’dan kadın kursiyerlere teşekkür ziyareti
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde Alp bebek için baklava yapan kadın kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerlere teşekkür eden Başkan Aşgın, “Ramazan gününde hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Oruç tutmak nasıl sevapsa, darda kalan birisine destek olmak ta o kadar sevaptır. Özenerek, hakkını vererek yapıyorlar. Bütün kursiyerlerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Öte yandan Kadın Kültür Merkezi Kursiyerleri Alp bebeğin babaannesini de Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde misafir etti. Ziyaret sırasında Alp bebeğin babaannesi ile karşılaşılan Başkan Aşgın, geçmiş olsun temennisinde bulunarak, Alp bebeğin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aşgın ayrıca Buhara Kültür Merkezi’nde açılan diğer kursları da ziyaret ederek kursiyerle sohbet etti.

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