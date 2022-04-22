Osmancık’ta makamları çocuklar devraldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde makam koltukları çocuklara devredildi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 23 Nisan dolayısıyla eş zamanlı olarak saat 10.00’da koltuklarını Koyunbaba İlkokulu öğrencilerine devretti.

Kaymakamlık koltuğuna 4/C sınıfı öğrencisi Ayhan Çıplak, Belediye Başkanlığı koltuğuna 3/A sınıfı öğrencisi Mustafa Çınar Tüysüz, Milli Eğitim Müdürlüğü Koltuğuna ise 4. Sınıf öğrencisi Eylül Özdemir oturdu. Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak, Müdür yardımcısı Muzaffer Karaca ve sınıf öğretmenleri eşliğinde koltukları devralan çocuklar ilçe ile ilgili konularda bilgi aldı ve ilk talimatlarını verdi.

Kaymakam Çıplak, okullara spor salonu yapılmasını istedi

Kaymakamlık koltuğunu Ayhan Akpay’dan devralan Ayhan Çıplak, Jandarma Komutanlığı’nı arayarak köylerin genel ve asayiş durumları hakkında bilgi aldı. Çıplak’ın ilk talimatı ise Milli Eğitim Müdürlüğü’nü arayarak spor salonu eksik olan okullara spor salonu yapılması oldu.

Belediye Başkanı Tüysüz, okul bahçesine çevre düzenlemesi talimatını verdi

Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çınar Tüysüz, eğitim gördüğü okulun bahçesinin düzenlenmesi konusunda ilgili birimi arayarak talimat verdi. Verilen talimatın en kısa sürede yerine getirileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna oturan Eylül Özdemir, şube müdürleri ile görüşerek, ilçede bulunan tüm okullar ve eğitim kurumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler sonunda makamları teslim alan çocuklara çeşitli hediyeler verilirken günün anısına hatıra fotoğrafı çekinildi.

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