Vali Çiftçi Kargı tulum peyniri tesisi’ni inceledi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kargı ilçesinde belediye tarafından yapımına devam edilen Kargı Tulum Peyniri Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulunarak, prosedürlerin yerine getirilmesi için çıkan aksaklıkların giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Kargı ilçesine yaptığı ziyarette devam eden yatırımları inceledi. Kargı Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kargı Tulum Peyniri Tesisi’ni de inceleyen Vali Çiftçi burada Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’den tesis hakkında bilgiler aldı.

Vali Mustafa Çiftçi’ye Kargı Tulum Peyniri’nin nasıl üretildiğini hakkında bilgi veren Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, üretim aşamamaları hakkında teknik bilgilerin yanı sıra faaliyete geçmesi için kalan eksiklikleri anlattı.

Vali Mustafa Çiftçi, Başkan Zeki Şen’e tesisin ne zaman üretime geçeceğini sorması üzerine, Başkan Şen üretime başlamak birkaç prosedürü aşamadıklarını ancak üzerinde çalıştıklarını, ayrıca süt tedarik etmeyi beklediklerini belirtti.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’e cevap veren Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ‘’Bu aşamaya gelmiş tesisin biran önce üretime başlamasında fayda var’’ diyerek prosedürlerde çıkan aksaklıkların biran önce giderilmesi içinde ilgili kurumlara talimat verdi.

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