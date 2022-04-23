Bir günlüğüne Kargı kaymakamı oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, makam koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Aköner’e teslim etti.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, koltuğunu '3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Aköner’e teslim etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar bu geleneğin güzel bir gelenek olduğunu belirterek, "Hem bizlere hem de bizden sonraki nesillere bu milletin ve onun evlatlarının kendisine düşen görevi her zaman hatırlatıcı bir mahiyette olan bir devir teslim töreni var. Bu gelenek dünyanın her hangi bir ülkesinde ya da milletinde yok’’ dedi.

İlk olarak makamda hazır bulunan ilçe kurum müdürleri ile tanışan Kargı’nın minik kaymakamı, kurumlar hakkında müdürlerden bilgi aldı.

Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, Kargı Nüfus Müdürü Bahattin Zeybek ve Özel İdare Müdürü Esra Çınar’a sorular soran Abdulhamid Uyar, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan minik Kargı Kaymakam Yusuf Aköner, ilk talimatının çocuklar ve gençler için ilçede daha çok etkinlik ve aktivite yapılması olacağını belirterek, "Çocuklar ve gençler için etkinlik ve aktivite yapılmasının yanı sıra Park ve etkinlik alanları ile oyun alanlarının geliştirilmesi içinde güzel çalışmalar yapılmasını planlıyorum’’ diye konuştu.

Günün sonunda Kargı Kaymakamlığı’ndaki mesaisi biten Yusuf Aköner, makam aracıyla evine bırakıldı.

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