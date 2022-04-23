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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’da 23 Nisan coşkusu

İHA

Çorum’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çorum’da çeşitli etkinlikler kutlandı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar Kadeş Barış Meydanı’ndaki etkinliklerle devam etti.
Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek "Cennet ülkemizin aydınlık sabahlarına kavuşmanın gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan Türkiye ve tüm dünya çocukları için bir sevinç, coşku, dayanışma ve paylaşma günüdür. 23 Nisan Çocuk Bayramı olmanın yanı sıra Milli hafızamızda özenle saklanan hakimiyetin millete ait olduğunun bir göstergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gündür. Bayramımız kutlu olsun” dedi.
Şiirlerin okunması, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve çeşitli gösterilerle devam eden kutlamalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kortej geçişiyle sona erdi.
Törene Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Garnizon Komutan Vekili Kd. Alb. Mehmet Emin Altan, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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