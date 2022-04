Osmancık'ta şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde buluştu

Çorum'un Osmancık İlçesinde, Kaymakamlık tarafından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği düzenlendi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’ın düzenlediği iftar programında, iftar saatine yakın İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın’ın yaptığı duanın ardından okunan ezanla oruçlarını açan şehit aileleri ve gaziler bir araya gelerek ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaymakam Ayhan Alpay “Ramazan ayı birlik beraberlik ayıdır. İlçemizde her zaman devletimiz sizlerin yanında. Sizlerin her türlü ihtiyaçlarını gidermek için bizde her zaman emrinizde ve yanınızdayız. Dolayısıyla bu günlerde vesile oluyor. Ramazan aylarında bir arada oluyoruz. Hem mübarek ramazan ayının sevabından faydalanıyor, hem de sizlerle beraber oluyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyor, şimdiden de ramazan bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Asya Tesislerinde düzenlenen iftar programına, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı J. Üstğm. Nuri Uyar, Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Dilbaz, Osmancık Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Sarı, Şehit aileleri ve gaziler, Siyasi parti temsilcileri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.