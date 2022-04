TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 2 - Niğde Anadolu FK: 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde Çorumspor FK, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK'ya 52 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Berkan Çetin xxx, Serhat Sağır xxx, Kerem İlitangil xxx

Çorumspor FK: Hasan Hüseyin xxx, Serkan xx, Berkay Can xxx (Sefa dk. 68 xx), Hakkı Can xx, Mertcan xx (Atakan dk. 60 xx), Murat xxx, Recep xx (Volkan dk. 83 xx), Halil İbrahim xxx, Mahsun xx (Batuhan dk. 60 xx), Mehmet xx, Burak xx

Niğde Anadolu FK: Melih Ağa xxxx, Alperen xxx, Yiğit xxx, Mahmut xxx (Hüseyin dk. 88 xx), Hüseyin xxx, Metahan xxx (Sarper dk. 73 xx), Tayfun xx (Ertuğrul dk. 57 xx), Emre xxx, Ferhat xx, Atalay xxx (Çağatay dk. 57 xx), Eren xx (Polat dk. 73 xx)

Goller: Atalay Yıldırım (dk. 20), Eren Aydın (dk. 52), Ferhat Katipoğlu (dk. 90+1), Hüseyin Erkan (dk. 90+3), Ertuğrul Tekşen (dk. 90+5) (Niğde Anadolu), Mehmet Akyüz (dk. 60 pen.), Batuhan Er (dk. 84) (Çorum FK)

Sarı Kartlar: Berkay Can, Halil İbrahim, Erdi (Çorum FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.