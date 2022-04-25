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Hükümlüler sebze üretimi yaparak meslek edinecek Yeşeren umutlar projesi ile hükümlülerin meslek edinmelerinin yanı sıra üretime katkılarının sağlanması amaçlanıyor Türkiye’ye örnek olan projeye pandemi nedeniyle iki yıl ara verilmişti Serada üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak

İHA

Hükümlüler sebze üretimi yaparak meslek edinecek Yeşeren umutlar projesi ile hükümlülerin meslek edinmelerinin yanı sıra üretime katkılarının sağlanması amaçlanıyor Türkiye’ye örnek olan projeye pandemi nedeniyle iki yıl ara verilmişti Serada üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak

Çorum’da hayata geçirilen “Yeşeren Umutlar” projesi ile hükümlüler sebze üretimi yaparak meslek edinecek.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunca, denetim altında bulunan hükümlülerin meslek edinmelerinin yanı sıra iş gücünün değerlendirilmesi, üretime katkılarının sağlanması amacıyla “Yeşeren Umutlar” projesi hazırlandı.
Projeyle birlikte Kamu kurumlarının da desteğiyle sağlanan finansmanla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yanındaki arazide 5 dönümlük sera ve tarım arazisi oluşturuldu.
Seracılık ve tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitim verilen hükümlüler ve diğer kişilerce serada üretilen salatalık, domates, biber gibi sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Türkiye’ye örnek olan proje tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle “Yeşeren Umutlar” projesine ara verilmişti.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Mart ayı toplantısında projenin devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda oluşturulan sera ve tarım arazisine 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Başöğretmen Anadolu Lisesi ve Özejder Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımlarıyla fide dikimi gerçekleştirildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, iki yıldır pandemi ile hükümlülerin izinli olmasından dolayı tarımsal faaliyetlere ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.
Gönüllülük esasına göre çalışmak isteyen hükümlü ve öğrencilerle birlikte ilk fide ekimi ve çelikleme faaliyeti yaptıklarını anlatan Başsavcı Ağca “Bereketli hasatlar olmasını diliyorum. Burada üretilen sebzeleri Koruma Kurulu’nun “Yeşeren Umutlar” projesi çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Projemize destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de, pandemi ile beraber tüm dünyada tarımın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını vurguladı. Kodek, Gençlerde tarım ve tarımsal faaliyetlerin önemine yönelik farkındalığın artırılması noktasında bu faaliyeti önemsediklerini belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
Fide dikimin ardından öğrenciler günün anısına bir çam fidanını toprakla buluşturdu. Programa Cumhuriyet Savcısı Asım Aydoğan, Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

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