Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın aracı ile sahte bandrollü makaron sigara getireceği belirledi. Düzenlenen operasyonda şahsın aracında yapılan aramada 450 bin adet sahte, mükerrer bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen makaronlara el konulurken, şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem başlattığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.