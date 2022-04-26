Türkiye ilk defa Çorum’da başlatıldı Trafik polisleri öğrencilere güvenli bisiklet sürüş eğitimi veriliyor 2 bin 500 öğrenciye eğitim verilecek

Türkiye’de ilk kez Çorum'da hayata geçirilen öğrencilere yönelik 'Güvenli Bisiklet Kullanımı Teknikleri' eğitimleri başladı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde “Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kas Kullanıyorum” sloganı ile hayata geçirilen proje çerçevesinde ilk eğitim Toprak Sanayi İlkokulu’nda verildi.

Okul bahçesinde kurulan parkurlarda trafik polisleri tarafından pratik olarak öğrencilere bisiklet kullanımı, yaya kuralları ve trafikte uyulması gereken kurallar, trafik işaretleri, araçların geçiş üstünlükleri, trafiğin unsurları anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları işbirliğiyle güvenlik bisiklet kullanımı noktasında “Güvenli Bisiklet Teknikleri” eğitimini hayata geçirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız karayoluna ilk bisikletlerle çıkıyor. İlk tanıştıkları araç bisiklet. O yüzden öğrencilerimizin güvenli bir şekilde trafiğe çıkmaları ve güvenli bir bisiklet kullanımların sağlamak amacıyla trafik polislerimiz gerekli eğitimi vererek süreci başlattılar. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizde okullarımızda gerekli planlamayı yaptık. Bütün okullarımız da bu eğitim yapılmasını sağlayacağız” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ise il merkezinde 2 bin 500 öğrenciye güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verileceğini açıkladı.

Trafik şehri olan Çorum’da ilk defa hayata geçirdikleri güvenli bisiklet kullanımı eğitimini Toprak Sanayi İlkokul’nda başlattıklarını hatırlatan Bünyamin Demir, “Hedefimiz 2 bin 500 öğrenciye eğitim vermek. Şuanda okuldan eve gidip gelirken bisiklet kullanan 2 bin 500 öğrenci olduğunu tespit ettik. Bu öğrencilerin tamamına güvenli sürüş eğitimi tekniklerini öğreterek çocuklarımızı daha güvenli bir şekilde evlerine ve okullarına seyahat etmelerini sağlamak için eğitim düzenledik. Bu eğitimi Türkiye ilk defa Çorum’dan başlattık. Trafik dedektifleri projesi çerçevesinde öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Sağlık için bisiklet, güvenlik için kask kullanıyorum sloganıyla proje başarılı bir şekilde yürütülüyor. Halk ve çocuklar tarafından desteklendi. Olumlu dönüşler oldu” diye konuştu.

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