Park halindeki ticari araç alev aldı

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Çorum’un Osmancık ilçesinde, park halindeyken alev alan hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık Pazar yerinde Şaban Bilgili’ye ait 19 HG 292 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracından dumanlar yükseldiğini gören sürücü yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürdü.

Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

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