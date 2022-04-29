Aracın çarptığı köpek tampona sıkıştı Acı içinde inleyen köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobilin çarptığı köpek arabanın tampon ile alt panjur kısmına sıkıştı. Acı içinde inleyen köpek, uzun uğraşlar sonunda kurtarıldığı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldular.

Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 07 AGY 489 plakalı otomobil, gece saatlerinde aniden yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Araçtan inen sürücü, köpeğin arabanın ön kısmına sıkıştığını gördü. Kendi imkanları ile köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayan sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri daha fazla zarar görmeden köpeği sıkıştığı yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı. Köpek, uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.

Sıkıştığı tampondan güçlükle çıkartılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

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