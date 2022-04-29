Minibüs ile otomobil çarptı: 2 yaralı

Çorum’da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, çevreyolu bulvarının arka sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun A.'nın kullandığı 19 DV 699 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 19 S 0316 plakalı minibüs ara sokakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun A. ile araçta bulunan oğlu Abdulkadir A., yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan babaoğul 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.