Şehit aileleri ve gaziler ile aileleri iftarda buluştu

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Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tatafından şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine iftar yemeği düzenledi.

Özgürler düğün salonunda düzenlenen iftar programına Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, Şehit aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri katıldı.

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