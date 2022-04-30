Geleneksel Nöbeti Baba etkinlikleri 15 Mayıs'ta yapılacak

Çorum’un Boğazkale ilçesine bağlı Evci Köyü’nde bu yıl 132. düzenlenecek olan geleneksel Nöbeti Baba Yağmur Duası, kaynaşma ve barışma etkinliklerinin 15 Mayıs’ta yapılacağı bildirildi.

Evci Köyü Muhtarı Hasan Sarımeşinli konuya ilişkin olarak İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 131 yıldan beri yapılan Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası kaynaşma ve barışma etkinliklerinin yörenin en büyük toplumsal miraslarından birisi olduğunu kaydetti. Bu mirasın herkes tarafından daha iyi bir şekilde sahip çıkılarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyleyen Sarımeşinli, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri etkinlikle küs olanları barıştırdıklarını, yağmurun az yağdığı yıllarda yağmur duası, yağmurun çok yağdığı yıllarda şükür duası yaptıklarını hatırlatarak, etkinliği uluslararası düzeye taşımak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Sarımeşinli, köyün organizasyonuyla Aygar dağı zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi’nde yapılan ve bu yıl 132. düzenlenecek etkinliğin 15 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da başlayacağını belirterek, etkinliğe tüm Çorum halkını davet etti.

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