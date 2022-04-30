Çorum Belediyesi bayram tedbirlerini tamamladı

Çorum Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi vatandaşların huzur içerisinde bayram geçirebilmesi amacıyla iş başında olacak.

Bayramda, Ulaşım Hizmetleri, Zabıta, Su ve Kanalizasyon İşleri, Mezarlıklar ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bayram boyunca nöbetleşe görev başında olacak. Bayramın huzur içerisinde yaşanması için Çorum Belediyesi olarak her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayram boyunca yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşların Alo 153’ü arayabilirler. Bayramda tüm birimlerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız. Bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum.” dedi.



'Halk otobüsleri bayramın ilk günü ücretsiz'

Belediye Başkan Aşgın, her dini bayramda olduğu gibi bu Ramazan bayramında da halk otobüslerinin bayramın ilk günü ücretsiz olacağını söyledi.

Bayram ziyaretlerine giden vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerini hatırlatan Aşgın, “İlk gün seferler saat 09.00'da başlayacak. İkinci gün saat 08.00’da, üçüncü gün ise toplu taşımada normal sefer saatleri geçerli olacak.” diye konuştu.



'Temizlikte yoğun mesai'

Bayramda Çorum’un cadde ve sokaklarının tertemiz olması için temizlik seferberliği başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gece geç saatlere kadar cadde ve kaldırımlarda yıkama faaliyetlerini sürdürüyor. Bayramdan önce tamamlanacak yıkama çalışmamız ile bayram sabahı hemşehrilerimiz tertemiz bir Çorum’a uyanacak.”diye konuştu.



'Bayramlaşma bayramın ikinci günü'

Belediye Başkan Aşgın, bayramın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü personel ve vatandaşlarla Başkanlık makamında bayramlaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.